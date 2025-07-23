استقرار أسعار الذهب في الأردن عند مستويات قياسية

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء عند 69.3 دينارًا، وفقًا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مقارنةً بالتسعيرة السابقة.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 69.3 دينارًا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 67.1 دينارًا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 79.3 و61.7 و46.8 دينارًا على التوالي.