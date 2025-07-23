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حفل عيسى السقار في مهرجان جرش sold out

ساعة واحدة ago
حفل عيسى السقار في مهرجان جرش sold out

وطنا اليوم:نفدت تذاكر حفل “نجم الأغنية الشعبية الأردنية” الفنان عيسى السقار، التي طرحتها إدارة “مهرجان جرش للثقافة والفنون” عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر etathkara.com، الخاصة بحفل “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، المقرر إقامتها مساء يوم السبت 26/7/2025، على خشبة المسرح الجنوبي في مدينة جرش، ضمن فعاليات دورة المهرجان التاسعة والثلاثين.
ويتميز الحفل، بإعتباره يحمل الشعار الرسمي لمهرجان جرش هذا العام، كما يعبر الحفل عن مضامين رسالة المهرجان، وخطابه الحضاري الموجه للعالم أجمع، ورسالة المحبة والسلام التي يحملها الأردنيون للشعوب الشقيقة والصديقة.
وجاء رهان إدارة المهرجان على السقار، بعد أن كان النجم الابرز بين نجوم المهرجان في دورتيه السابقتين، وهو ما يبدو أنه سيتحقق هذا العام أيضاً، خاصة وأن تذاكر الحفل بيعت بالكامل، في الوقت الذي يشهد فيه المهرجان، مشاركة كبار نجوم الغناء العربي، في دلالة على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها السقار بين الجمهور الأردني.
في سياق آخر، تعقد إدارة “مهرجان جرش”، مؤتمراً صحفياُ للفنان عيسى السقار، يلتقي فيه أهل الصحافة والاعلام من الأردن والدول العربية، في الواحدة من ظهر يوم الخميس 24/7/2025 في فندق اللاند مارك، حيث من المنتظر أن تكون إطلالة السقار الأولى على جمهور المسرح الجنوبي، مليئة بالمفاجآت الفنية، تتوائم مع الانتشار الكبير الذي تحققه أغانيه بين الجمهور الأردني.


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