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مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة مؤخرا أعمال تخريبية متعمدة

ساعتين ago
مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة مؤخرا أعمال تخريبية متعمدة

وطنا اليوم:أكد مسؤولون إيرانيون لصحيفة “نيويورك تايمز” أن الحرائق الغامضة والتي اشتعلت في إيران مؤخرا ما هي إلا أعمال تخريبية.
ووفق الصحيفة الأميركية، أوضح المسؤولون أن بعض الحرائق كانت متعمدة عبر عملاء لجهات معادية، غير مستبعدين وقوف إسرائيل وراء هذه الحرائق والتي انتشرت مؤخرا في البلاد.
واندلع حريق، أمس الثلاثاء، في مجمع تجاري في المنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران، حسب ما ذكر موقع “شبكة أخبار الطلاب” الإيراني، موضحا أن رجال الإطفاء عملوا على إخماده.
وقبلها بيوم، اندلع حريق كبير بمصنع للمنتجات النفطية على طريق زيار شرقي أصفهان، ضمن سلسلة حرائق وقعت في الآونة الأخيرة في إيران.

حرب الـ12 يوما
يذكر أنه في 13 يونيو (حزيران) الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، وقصفت منشآت نووية إيرانية، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
وردت إيران بإرسال وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنية تحتية ومدن إسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو حزيران بقصف منشآت نووية إيرانية.
لترد طهران بإطلاق 14 صاروخا نحو القاعدة الجوية الأميركية الأكبر في الشرق الأوسط، فضلا عن مسيرات نحو قواعد أميركية في العراق، ردا على قصف الولايات المتحدة يوم 23 يونيو الجاري، منشآتها النووية (فوردو ونطنز وأصفهان).
في حين أوضح مسؤول أميركي أن لا إصابات بشرية سجلت على الإطلاق، كاشفا أن واشنطن كانت تتوقع الهجوم واتخذت احتياطاتها.
ليعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد ساعات وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد 12 يوماً من المواجهات غير المسبوقة بين البلدين.


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