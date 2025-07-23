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مصادر : حزب الله يرفض تسليم السلاح وغضب داخل الدولة اللبنانية

ساعتين ago
مصادر : حزب الله يرفض تسليم السلاح وغضب داخل الدولة اللبنانية

وطنا اليوم:أفادت مصاد بأن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه لن يسلم سلاحه.
وأضافت المصادر أن حزب الله أبلغ بري بأنه لن يسلم السلاح حتى في حال انسحاب إسرائيل، مشدداً على أنه جاهز للتصادم إذا أرادت الدولة اللبنانية ذلك.
كما نقلت المصادر أن بري أبلغ المبعوث الأميركي توم برّاك أنه لا يمكنه الوعد بنزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني.
وأشارت المصادر إلى وجود غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار الحزب على ما وصفته بـ”إضاعة الفرصة”.
وتتزاحم الأسئلة السياسية والأمنية في بيروت حول مصير سلاح “حزب الله”، في ظل المتغيرات الإقليمية والداخلية التي تسابق الوقت والمبادرات الدبلوماسية.
وفيما تسلّم المبعوث الأميركي توم باراك مذكرة لبنانية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، بدا أن حزب الله لا يزال يتمسك بسلاحه كـ”نقطة قوة” لا يمكن التخلي عنها بدون ضمانات مقابلة، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في الجنوب اللبناني، والتداعيات التي خلفتها المواجهات في محافظة السويداء السورية، والتي يرى فيها البعض دافعا إضافيا لمزيد من التصلب في موقف الحزب تجاه فكرة نزع سلاحه.
وبين خطاب السيادة والتهديدات الإسرائيلية، والاصطفافات الإقليمية والمطالب الدولية، يجد لبنان نفسه مرة أخرى أمام مفترق طرق حساس يتعلق بهوية الدولة وسلاحها الشرعي.


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