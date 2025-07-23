بالصور … الأميرة آية بنت فيصل ترعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 32

وطنا اليوم:رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة أية بنت فيصل المعظمة مساء أمس 22-7-2025 على مسرح الأرينا احتفال اليوم الاول لجامعة عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2024- 2025 من الفوج (32) لكليات ” الدراسات العليا ، الآداب والعلوم ، العلوم التربوية ، إدارة الضيافة والسياحة ، الحقوق ، الأعمال ” بحضور الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين للجامعة ونائبه السيد عمر الحوراني ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ونائبه الاستاذ الدكتور أحمد حمدان ومساعد الرئيس للشؤون الادارية والتطوير المؤسسي الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي، بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

وقبل بدء كلمات وفقرات الحفل ، قام الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة التذكاري تقديرا وتكريماً لراعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل المعظمة.

ثم ألقى الاستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة الجامعة رحب فيها بسمو الاميرة راعية الحفل وبعطوفة الدكتور ماهر الحوراني، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين، وبسعادة السيد عمر الحوراني، نائب رئيس هيئة المديرين وبالسادة نائب الرئيس والعمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ، حيث قال :

تتشرف جامعة عمان الأهلية بإقامة حفل التخريج برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل المعظمة ، وسموها خريجة جامعة لندن بتخصص العلوم السياسية و تاريخ الشرق الأوسط ، وسموها رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وأول امرأة عربية أردنية تنجح في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة ، فسموها عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة.

وأردف قائلا: يسرّني ويشرفني أن أرحب بكم أطيب ترحيب في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بتخريج كوكبة متميزة من طلبة كلية الدراسات العليا، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الأعمال، وكلية الحقوق، وكلية العلوم التربوية، وكلية إدارة الضيافة والسياحة في جامعة عمّان الأهلية.

يومٌ يحمل بين طيّاته ثمرة سنوات من السعي والاجتهاد والمثابرة.

هو يوم فخرٍ واعتزاز، ومناسبة نحتفل بها جميعًا بما حققتموه من إنجازٍ أكاديمي يستحق الاحتفاء.

وأضاف : إنه لمن دواعي الاعتزاز أن نحتفل بهذا الإنجاز في رحاب هذه الجامعة العريقة، التي أضاءت مسيرة التعليم العالي في وطننا الغالي، برؤيةٍ رائدةٍ أرسى دعائمها المؤسس الراحل الدكتور أحمد الحوراني، طيّب الله ثراه، والذي آمن بأن التعليم هو الطريق الأصدق لبناء الأوطان وصناعة المستقبل.

واليوم، تواصل جامعة عمّان الأهلية هذه المسيرة المضيئة، بقيادة عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، الذي لم يدّخر جهدًا في دعم الرؤية والارتقاء بها، حتى باتت الجامعة أنموذجًا يُحتذى به في التميز الأكاديمي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ثم قال : جامعة عمان الأهلية هي أول من تلمّست توجيهات الهاشميين ووضعت خططا وإجراءات لتنفيذها بدءا من:

أولا: جاءت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أثناء جائحة كورونا بالاهتمام بالأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة، وفوراً أنشأت الجامعة كلية التكنولوجيا الزراعية.

ثانياً: بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، قررت جامعة عمان الاهلية تخصيص 3 منح للرياضيين الأردنيين الذين يحققون إنجازا على المستوى الدولي أو الأولمبي والذين رفعوا راية الأردن خفاقة في المحافل الدولية، وهنا أذكر بعضهم من طلبة وخريجي الجامعة ومنهم:

– أحمد أبو غوش / الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2016

– صالح الشرباتي / الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

– زيد مصطفى / الميدالية الفضية أولمبياد باريس 2024

– أحمد أبو السعود / بطل آسيا أول لاعب حمباز أردني في التاريخ يتأهل الى الألعاب الأولمبية في باريس 2024

– محمد الجعفري / الميدالية الذهبية لبطولة آسيا في وزن -84 والمصنف اول على العالم في الكراتيه في وزنه

– احسان حداد / كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم المتأهل لمونديال كأس العالم 2026

– يزن العرب / لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المتأهل لمونديال كأس العالم 2026

– أحمد الحمارشة / لاعب في المنتخب الوطني لكرة السلة المتأهل لبطولة العالم في كرة السلة.

– واللاعبين: زيد محمد الحلواني ، مازن الجعيدي ، عمر شقرة ، عبدالله حماد ، حسن المصاروه.

الذين رفعوا اسم المملكة وجامعتهم في مختلف المسابقات المحلية والدولية.

وكذلك وضعت الجامعة نظام التفوق الرياضي بمنح خصومات للمتفوقين رياضياً ليعززوا فرق الجامعة الرياضية.

ثالثاً: جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم بالاهتمام بالتعليم التقني، وبناءً عليه وفي هذا العام الحالي أسست جامعة عمان الأهلية كلية التعليم التقني استجابةً لهذه التوجيهات، وسوف تبدأ الكلية باستقبال الطلبة في شهر أكتوبر القادم من مطلع العام الجامعي، علماً بأن الكلية قد حصلت على موافقة مجلس التعليم العالي في التخصصات التقنية التالية:

تكنولوجيا الأجهزة الطبية ، إدارة الضيافة (إدارة فنون الطهي) ، تطوير الألعاب ، إدارة الاعمال (الإدارة والتوريد والمشتريات) ، الفيلم والتلفزيون ، الصحة والرعاية الاجتماعية (مساعدة المهن الصحية) ، هندسة البرمجيات ، الزراعة / انتاج المحاصيل ، التصميم الداخلي ، وهندسة السيارات.

كما حصلت الجامعة على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية كمركز معتمد لتقديم برامج BTEC الدولية، بالتخصصات التالية:

التصميم الداخلي ، هندسة السيارات ، هندسة البرمجيات ، الفيلم والتلفزيون ، الزراعة / انتاج المحاصيل وصناعة الألبان.

وخاطب الخريجين والخريجات قائلا : أنتم تخرجتم من أول جامعة خاصة أردنية أصبحت عالمية وتسعى الى التميز بالتصنيفات الدولية، افتخروا أنكم تخرجتم من جامعة تصنيفها الأولى على الجامعات الخاصة في الأردن بتصنيف ال QS و ال TIMES وافتخروا أن جامعتكم هي الجامعة التي صنفت في المركز 761 – 770 عالمياً في تصنيف ال QS وصنفت 601 – 800 في تصنيف ال TIMES وجاءت في المرتبة 28 عربياً .

نُبارك لكم هذا التخرج المستحق، ونبارك لأهاليكم الكرام، الذين كانوا سندكم في كل خطوة.

واختتم كلمته بالقول : من هذا المنبر، نؤكد شكرنا وتقديرنا لصاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل المعظمة على رعايتها لهذا الحفل، وكما نؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، مجددين دعمنا الكامل للمواقف المشرفة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ودعمه الثابت لقضايا الأمة.

وفقنا الله جميعًا لخدمة جامعتنا العزيزة، وخدمة أردننا الحبيب، تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة صاحب الجلالة وسمو ولي عهده الأمين.

وقامت راعية الحفل سمو الاميرة آية بنت فيصل والى جانبها رئيس الجامعة بتكريم خريجة الجامعة المخرجة المبدعة، مادونا حنا، من قسم التصميم السينمائي في كلية العمارة والتصميم ، التي واصلت مسيرتها الأكاديمية بالتحاقها بالمعهد العالي لفنون الطفل، وقُبلت ضمن أوائل الطلبة في برنامج ماجستير إخراج المسرح والسينما ، وتألقت بإخراج مسرحية “يافا والباب الأزرق”، التي فازت مع فرقتها بثلاث جوائز في مهرجان المسرح الدولي بالإسكندرية.

كما تم تكريم خريجة الجامعة المتميزة بانا جمال رائد دراغمة التي جمعت بين التفوق الأكاديمي والتميّز الرياضي ، حيث تخرّجت من الجامعة بتقدير امتياز في التربية البدنية والصحية، وحققت إنجازات دولية في التايكواندو، أبرزها ذهبية بطولة الحسن الدولية وفضيتان في بطولتي الفجيرة واليونان وآخرها ذهبية بطولة الجامعات الأردنية لترفع اسم الجامعة عالياً. كما أن بانا تواصل مسيرتها كمدربة محترفة للاعبي المنتخب الوطني، مسهمة في رفع اسم الأردن رياضياً.

وألقى كلمة الخريجين والخريجات الطالب أحمد إبراهيم الجديد / تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الاداب والعلوم ، حيث رحب بصاحبةُ السموِّ الملكيِّ راعية الحفلِ، وبعطوفةُ الدكتور ماهر الحوراني رئيسُ هيئةِ المديرين وبعطوفةُ الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيسُ الجامعةِ ،وبنائبُ الرئيس والعمداءُ والاساتذة وبأهالي الخريجين ، ثم قال : أقف أمامكم اليوم ممثلًا عن زملائي وزميلاتي الخريجين، في لحظةٍ تحمل في ظاهرها نهايةَ مرحلة، لكنها في حقيقتها انتقالٌ إلى ما بعدها لحظةٌ نحاول فيها أن نُعيد ترتيبَ ما مرّ، لا على هيئةِ حنينٍ لما فات، بل على هيئةِ وعيٍ بما هو آت.

واضاف : لم تكن التجربةُ جامعيةً فحسب، بل إنسانيةً بمعناها الأوسع: التفاعلُ مع المختلف، اختبارُ قناعاتِنا، والتعرّفُ على ذواتِنا خارجَ النمطِ المألوف ، ولعل القيمةَ الحقيقيةَ لما نحصده اليوم، لا تكمنُ في ورقةِ التخرج، بل في طريقةِ النظرِ إلى العالمِ بعد هذه الرحلة.

وقال : إلى كلِّ من سار معنا في هذه الرحلة، لم تكونوا صُنّاعًا لما نحنُ عليه، بل شركاءَ في ما أصبحنا نقدرُ أن نكونه، فالفرقُ كبيرٌ بين من يُنجزُ عنّا، ومن يمدُّنا بما يُعيننا على أن نُنجزَ بأنفسنا ، وكما يُقال: لا تُعطني سمكة، بل علّمني كيف أَصطاد؛ فالمعرفةُ التي تبقى، أولى من العطاءِ الذي ينفذ.

وفي ختام كلمته وجه الشكر والامتنان للجامعة ولأعضاءِ هيئةِ التدريسِ ولأهالي الخريجين على جهودهم ودعمهم وصبرهم ، متمنيا التوفيق له ولزملائه وزميلاته في حياتهم العملية القادمة .

ثم قام الاستاذ الدكتور أحمد حمدان (نائب الرئيس وعميد كلية طب الاسنان) بقراءة بيان التخريج مؤكدا ان هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة التي شملها حفل اليوم ولدرجتي البكالوريوس والماجستير قد اتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

وفي نهاية الحفل قامت راعية الحفل سمو الاميرة آية بنت فيصل المعظمة بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

هذا … وقد قامت بعرافة الحفل الطالبتان بانا السعافين من كلية الصيدلة ونانسي العدوان من كلية الحقوق ، واللتان ابدعتا بالتناوب بكلماتها الجمبلة والهادفة والمؤثرة في تقديم كل فقرة من فقرات الحفل.

*** ويذكر انه سيتم مساء اليوم الاربعاء برعاية الاستاذ الدكتورساري حمدان رئيس الجامعة حفل الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 32 لكليات : الصيدلة ، العلوم الطبية المساندة ، التمريض ، تقنية المعلومات ، العمارة والتصميم ، والهندسة.

*** لمشاهدة حفل اليوم الاول للتخريج ” فيديو ” على الرابط: