مؤثرون هنود يزورون البترا ضمن حملة اكتشف الأردن

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الثلاثاء، وفداً من المؤثرين الهنود الذين يزورون المملكة ضمن رحلة تعريفية تنظمها شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بالتعاون مع سلطة الإقليم، في إطار حملة “اكتشف الأردن”، الهادفة إلى الترويج للمملكة بشكل عام، والبترا بشكل خاص، كوجهة سياحية عالمية.

وقدمت سلطة الإقليم التسهيلات اللازمة لإنجاح الزيارة، بما في ذلك خدمات التصوير والدعم اللوجستي لصناع المحتوى، لغايات التسويق والترويج.

ويضم الوفد 3 من أبرز صُنّاع المحتوى الرقمي في الهند، الذين يحظون بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وهم: أش أمبوات، وكاجال كوتاري، وسمايرا بول.

وسينتج المؤثرون خلال زيارتهم محتوى رقمياً متنوعاً يشمل الصور، ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، والقصص المصورة، للترويج لسياحة حفلات الزفاف، وصناعة الأفلام، وسياحة الرفاهية المتخصصة.

وسيُجرى نشر المحتوى عبر منصاتهم الخاصة، إلى جانب قنوات الملكية الأردنية، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لسلطة إقليم البترا، ضمن استراتيجية تسويق رقمية تستهدف السوق الهندية، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن تجارب سياحية مميزة.

وقال البريزات إن السلطة تولي أهمية كبيرة للتأثير الرقمي في إيصال صورة البترا السياحية إلى مختلف الأسواق العالمية، وخصوصاً السوق الهندية، من خلال خطة تسويقية رقمية تعتمد على الحملات الترويجية، ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسعى باستمرار إلى تعزيز مكانة البترا كأحد أبرز المقاصد السياحية عالمياً.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز الحضور الرقمي لمدينة البترا على منصات التواصل الاجتماعي الدولية، وزيادة جاذبيتها كوجهة مفضلة للزوار من الهند