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الشواربة: فخورون بعمّان الأولى عربياً والـ64 عالمياً كأفضل مدينة طلابية لعام 2026

30 ثانية ago
الشواربة: فخورون بعمّان الأولى عربياً والـ64 عالمياً كأفضل مدينة طلابية لعام 2026

وطنا اليوم- عبّر أمين عمّان يوسف الشواربة عن فخره بتصدر العاصمة الأردنية عمّان قائمة أفضل المدن الطلابية على مستوى العالم العربي، وحلولها في المرتبة 64 عالمياً وفق تصنيف المدن الطلابية لعام 2026، وذلك عبر منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وقال الشواربة في تغريدته:
“فخورين بمدينتنا الحبيبة عمّان التي حصدت المرتبة الأولى عربياً والـ 64 عالمياً كأفضل مدينة طلابية لعام 2026. هذا التتويج يعكس مكانة عمّان كحاضنة للعلم والثقافة، وبيئة تعليمية متميزة تجمع بين جودة الحياة وتنوع الفرص الأكاديمية. مبروك لعمّان ولكل من ساهم في رفع اسمها عالياً.”

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة في تطوير بيئة التعليم العالي في عمّان، وتعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للطلبة من داخل الأردن وخارجه.


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