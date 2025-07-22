برعاية الروابدة إشهار كتاب «المسار» للعبيدات…صور

وطنا اليوم / كتب د. عطا أبو الحاج

أقيم حفل اشهار كتاب « المسار (رحلة العمر وحصاد السنين ) »للدكتور تركي إبراهيم عبيدات أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وأستاذ الهندسة المدنية.

تكرم بتقديم الكتاب الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ، وحرره الأستاذ أحمد الحوراني.

شارك في الحفل نخبة من الإعلاميين والكتاب وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة في مسرح قاعة الدومين – مجمع الملك الحسين للأعمال.

ألقى راعي الحفل دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة كلمته؛منها:《 كان تركي صادقا في كتابه ” المسار ” ،أفاض في شرح تجربته حلوها وبعض مرها ، تسلل وفصل ، أفاض في كل مجال وموقع ، اعترف بمعاناة تجاوزها ، أقر بصعوبات لم تنل منه ، شرح ما لقيه من تقدير بوأه أعلى المراتب وأهمها؛ويبقى طموحه لمزيد من الإنجاز .

كما ألقى الكاتب الدكتور تركي عبيدات كلمته مرحبا وشاكرا راعي الحفل الدكتور الروابدة والحضور الكرام ؛ منها: 《 بدأت قصة هذا الكتاب منذ أكثر من خمسة عشر عاما ؛حين كنت مسافرا بالقطار إلى أوروبا وجلس بجانبي رجل ستيني بروفيسور في الفيزياء ؛ فنصحني بتدوين يومياتي ، لكون ذاكرة الإنسان قصيرة وليس بوسعها أن تحيط بكل ما يعيشه المرء من أحداث وقضايا ،وقال لي أنه يكتب عن أبيه وجده وكل من تأثر بهم وأثر فيهم ، فاجأني عندما قال أن 80% من الكتب في أوروبا ، هي مذكرات وسير وروايات ، لأنها تشكل الهوية الثقافية والاجتماعية ، وتحصنها وتجذر مفهوم المواطنة وتحافظ على الإرث الحضاري للشعوب والمجتمعات والدول .

وأردف عبيدات: استغرقت عملية تأليف الكتاب حوالي أربع سنوات ؛ مشيرا بأن الآثار الطيبة لعدد كبير من الحضور ضمنتها في هذا الكتاب .

وبين ان الكتاب اشتمل على تسعة فصول تحكي مولد ونشأة وتعليم الكاتب من البكالوريوس إلى الدكتوراه ،وعمله في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، وعمله في دولة الإمارات العربيةالمتحدة ؛إضافة إلى عمله في القطاع الحكومي أمينا عاما في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وعمله في القطاع الخاص جامعة الزيتونة الأردنية ، كما اشتمل الكتاب على آراء ودراسات في قضايا وشؤون التعليم العالي ولقاءات ومشاركات ومطالعات ،وختم كتابه بالفصل التاسع والأخير بكثير من المحبة تحت عنوان “عائلتي الصغيرة’

يذكر أن الكاتب الدكتور تركي عبيدات حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية /هندسة مواصلات ،جامعة بوردو الأمريكية 1988، وهو نائب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقة وأستاذ الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ؛ شغل سابقا أمين عام وزارة التعليم العالي ، و رئيس جامعة الزيتونة الأردنية ،عميد كلية الهندسة وعميد البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، ومستشارا وخبيرا في العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.

وأثناء الحفل عرج د. عبيدات على موضوع التصنيفات الأجنبية الذي بات يؤرق الكثير من الجامعات وأصبحت تتساوق بخصوصه واقترح على مؤسسات التعليم أن يتم عصف ذهني بخصوص هذه المسألة وأبداء الرأي والملاحظات حولها بحيث لا تتغول عليها التصنيفات مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاعتماد العام والخاص الوطنية وكذا ضمان الجودة وما يتفتق من تطوير لها من قبل مجلس التعليم العالي الأردني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية.