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طقس لاهب في الاغوار والعقبة والحرارة حول الـ 45 درجة

18 ثانية ago
طقس لاهب في الاغوار والعقبة والحرارة حول الـ 45 درجة

وطنا اليوم:يستمر تأثر الأردن، يوم الأربعاء، بالكتلة الهوائية الحارة التي تسيطر على المنطقة، حيث ستبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع توقعات بأن تسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة.
ووفقاً لمركز “طقس العرب”، يُتوقع أن يكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في مختلف المناطق، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان والمناطق المرتفعة ما بين 33 و 37 درجة مئوية.

تحذير خاص للمناطق المنخفض
وتشتد وطأة الحر بشكل كبير في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة، مع اقتراب درجات الحرارة من حاجز 45 درجة مئوية.
ونظراً لهذه الظروف الجوية، أصدر “طقس العرب” مجموعة من التنبيهات الهامة للحفاظ على السلامة العامة، وهي:
تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خصوصاً في فترة الظهيرة.

عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى لفترات قصيرة.
تجنب ترك المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات.
التخلص الآمن من أعقاب السجائر لتفادي نشوب الحرائق، خاصة في المناطق الجافة.

طقس الليلة والأيام القادمة
أما عن هذه الليلة (الثلاثاء)، فيُتوقع أن يكون الطقس معتدلاً إلى دافئاً في مختلف مناطق المملكة، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 20 و 25 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء ملائمة للأنشطة الخارجية.
وتشير التوقعات إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيستمر على المملكة حتى نهاية الأسبوع على الأقل، مع بقاء الأجواء الحارة tهي السمة المسيطرة على طقس المملكة.


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