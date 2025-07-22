اللواء الحنيطي: التنسيق العملياتي ضرورة لمواجهة التهديدات المحتملة

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، يشكّلان ركيزة أساسية في تعزيز القدرة العملياتية للتصدي لأي تهديد محتمل بكفاءة وفعالية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، وحدات القوة النوعية المنتشرة ضمن منطقة حدود جابر، حيث كان في استقباله المساعد للعمليات والتدريب، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة إلى إيجاز عسكري قدمه قائد القوة، حول طبيعة المهام الميدانية والواجبات العملياتية التي تنفذها الوحدات في المنطقة، والإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الحدود، إضافة إلى آليات التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية العسكرية ضمن منظومة عمل متكاملة.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الوحدات من مختلف الصنوف، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بمستوى الانضباط والاحترافية التي يتحلى بها منتسبو القوات المسلحة، وكفاءتهم العالية في التعامل مع مختلف التحديات التي فرضتها تداعيات البيئة الاستراتيجية الحالية.

وشدد اللواء الركن الحنيطي على ضرورة مواصلة التدريب النوعي، ورفع الجاهزية الفنية واللوجستية، إلى جانب تطوير أدوات العمل الميداني، بما يعزز من قدرة الوحدات المنتشرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي يحرص من خلالها رئيس هيئة الأركان المشتركة على تقييم الأداء العملياتي للوحدات العاملة في الميدان، والوقوف عن كثب على جاهزيتها، تقدير دورها الحيوي والهام في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.