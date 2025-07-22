غرفة صناعة الأردن تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وطنا اليوم:أطلقت غرفة صناعة الأردن، اليوم الثلاثاء، موقعها الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث أدواتها وتوسيع حضورها الرقمي، بما يعكس ديناميكية القطاع الصناعي، ويواكب المتطلبات الرقمية، ويعزز من كفاءة خدماتها المقدمة للصناعيين والمستثمرين.

وبحسب بيان للغرفة، أكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن الموقع الجديد محطة مهمة لتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات والشركات التي تندرج تحت مظلة الغرفة وشركائها، وخطوة أساسية لتحديث الحيز الرقمي للغرفة، مشيرا إلى أن الموقع يعكس احتياجات القطاع وتطلعات شركاء الغرفة، ويقدم منصة ذكية وتفاعلية وشاملة تسهل الوصول إلى البيانات والمعلومات والخدمات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الأردني.

وقال المدير العام للغرفة الدكتور حازم الرحاحلة، إن الموقع الجديد يراعي تجربة المستخدم، ويسهل التصفح عبر مختلف الأجهزة الذكية، مشيرا إلى أنه جرى تطويره وفق أفضل الممارسات التقنية.

وأوضح أن الموقع يعد بوابة خدمية ومعرفية واقتصادية متكاملة، حيث يوفر محتوى متخصصا يعكس تطور الصناعة الأردنية، ويبرز مساهمتها في النمو الاقتصادي وفرصها الواعدة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يقدم الموقع بوابة للخدمات المرتبطة بعمل مختلف الأنشطة التي تندرج في القطاع الصناعي، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بدعم الصادرات وسوق العمل، إضافة إلى الطاقة والاستدامة البيئية، والفعاليات والترويج، التي تعزز التواصل بين الغرفة وأعضائها، وتمكن الصناعيين من الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة.

وأشار الرحاحلة، إلى الدور المحوري للدراسات والمعلومات باعتبار الغرفة الجهة المرجعية التحليلية للقطاع الصناعي، حيث جرى تخصيص بوابة تشمل أكبر مكتبة متاحة ومجانية للدراسات المتنوعة حول القطاع، سواء من الدراسات القطاعية المتخصصة، أو الدراسات السوقية، والتحليلات المتخصصة بأداء محاور الصناعة المختلفة، فضلا عن أوراق الموقف والتقارير الدولية وغيرها، ما يجعلها مرجعا أساسيا للشركات الصناعية ولأصحاب القرار والباحثين والمستثمرين.

وشدد على أن الموقع يمثل ترجمة لرؤية الغرفة في تعزيز وتنمية القطاع الصناعي، وإيجاد بيئة محفزة للتكامل بين المؤسسات، وتوسيع التعاون محليا ودوليا؛ سعيا للوصول إلى تحقيق أهدافنا نحو صناعة أردنية قوية، منافسة، وقائدة للنمو والتنمية