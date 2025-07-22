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77 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

47 ثانية ago
77 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 77 شهيد، منهم 5 شهداء انتشال، و376 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59106 شهيدًا، و142511 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 أذار 2025 حتى اليوم 8268 شهيدًا و30470 إصابة.


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