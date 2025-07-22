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عمّان الأهلية ضمن القائمة المختصرة لجوائز التايمز عربيا 2025 عن ثلاثة مشاريع ريادية

19 ثانية ago
عمّان الأهلية ضمن القائمة المختصرة لجوائز التايمز عربيا 2025 عن ثلاثة مشاريع ريادية

وطنا اليوم:في إنجاز جديد يعكس ريادتها الأكاديمية والبحثية، تأهلت جامعة عمّان الأهلية إلى القائمة المختصرة لجوائز “التايمز للتعليم العالي في العالم العربي”
2025 (Times Higher Education Awards Arab World)
عن ثلاثة مشاريع ريادية متميزة، تمثل مجالات الابتكار، الاستدامة، والانفتاح الدولي.
وجاءت المشاريع المتأهلة على النحو التالي:
Navigating Blue Oceans: AAU’s Strategic International Leap
مشروع للدكتورة فيروز أبو سويلم، يسلط الضوء على جهود الجامعة في بناء شراكات أكاديمية استراتيجية وتوسيع حضورها العالمي.
From Grape Waste to Wellness
مشروع للدكتورة ريما العمري، يقدم ابتكارًا في إعادة تدوير مخلفات العنب وتحويلها إلى منتجات صحية ومستدامة.
Enhancing Agricultural Sustainability via Biological Treatment of Olive Mill Wastewater
مشروع للدكتور مراد المعايطة، يهدف إلى معالجة مياه عصر الزيتون بوسائل بيولوجية لإنتاج طاقة نظيفة وأعلاف طبيعية.
ويأتي هذا الترشّح تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي حققتها الجامعة في مجالات التميز الأكاديمي والبحث العلمي، وسعيها المستمر لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات البيئية والتنموية محليًا وعالميًا.


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