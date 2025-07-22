ترامب يعلن انسحاب أميركا من اليونسكو ويعتبرها معادية لـ تل أبيب

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمرة الثانية، مبرراً القرار بما وصفه بـ”التوجهات المعادية لأمريكا وكيان الاحتلال” داخل المنظمة، والترويج لـ”أجندة صاخبة” تتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان رسمي: “قرر الرئيس ترمب الانسحاب من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية مثيرة للانقسام تتعارض تماماً مع السياسات المنطقية التي صوت لها الأمريكيون في نوفمبر”.

وأضافت أن “الرئيس سيضع أمريكا دائماً في المقام الأول، وسيعمل على ضمان أن تكون عضوية الولايات المتحدة في المنظمات الدولية متوافقة مع مصالحها الوطنية”.

مراجعة شاملة وسياسات مرفوضة

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة استمرت 90 يوماً، بدأتها إدارة ترامب في فبراير/شباط الماضي، لفحص ما وصفته بـ”التعبيرات المعادية للسامية” و”المواقف العدائية” تجاه كيان الاحتلال من جانب المنظمة.

ووفقاً لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، فقد أعربت واشنطن عن معارضتها الشديدة لسياسات “التنوع والمساواة والإدماج” التي تروج لها اليونسكو، بالإضافة إلى اعتراضها على المواقف المؤيدة للفلسطينيين والنفوذ الصيني المتزايد في قيادة المنظمة.

تاريخ من الانسحاب والعودة

وليست هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها إدارة ترمب من المنظمة الأممية. ففي عام 2017، أعلنت واشنطن انسحابها الذي أصبح نافذاً في نهاية 2018، مبررة القرار حينها بـ”التحيز المستمر ضد كيان الاحتلال”، خاصة بعد اعتراف اليونسكو بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية عام 2011.

وقد عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى المنظمة في يوليو/تموز 2023 في عهد الإدارة السابقة، في خطوة كانت تهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني المتزايد والمشاركة في وضع المعايير الدولية، قبل أن يعلن ترمب عن الانسحاب مجدداً اليوم.