قرار هام من هيئة الاوراق المالية الى القدس للتأمين

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة القدس للتأمين، والبالغة 5.932 مليون سهم، ليصبح إجمالي رأس المال المكتتب به والمدفوع 11.932 مليون دينار، موزعًا على 11.932 مليون سهم، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.

وجاءت هذه الخطوة بعد استكمال الشركة متطلبات الزيادة وفقًا لنشرة الإصدار المعتمدة، في إطار خططها التوسعية ودعم مركزها المالي، فيما سيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين ضمن المدة الزمنية القانونية.

وقد افصحت الشركة في كتاب رسمي صادر عن هيئة الاوراق المالية جاء به:

السادة/ شركة القدس للتأمين المحترمين م.ع.م المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلى الهيئة برقم (8822) تاريخ 2025/07/08 والمتضمن طلب تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الشركة المكتتب بها من قبل مساهمي الشركة حسب نشرة الإصدار المعتمدة بتاريخ 2023/04/09 والخاصة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به من (5,932,397) دينار أردني إلى (11,932,397) دينار أردني، أي بمقدار (6,000,000) دينار أردني / ستة ملايين دينار أردني، وذلك من خلال إصدار عدد (6,000,000) سهم وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم، فإن مجلس مفوضي الهيئة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/07/15 ما يلي:

الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال المكتتب بها من قبل مساهمي الشركة والبالغة (5,932,397) سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم، ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع (11,932,397) دينار أردني موزع على (11,932,397) سهم، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد.

على أن يتم إيداع الأسهم في حسابات مالكيها لدى مركز إيداع الأوراق المالية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار مجلس المفوضين، على أن يتم تزويد الهيئة بما يثبت ذلك خلال نفس المدة.