الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالًا هاتفيًّا، أكّدا خلاله ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا، بما يضمن سيادة الدولة والقانون وسلامة وأمن المواطنين.

وشدّدا على رفض الأردن وتركيا المطلق التدخّلات الإسرائيلية في الشأن السوري وإدانتها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولسيادة سوريا يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.رحلات سياحية

وبحث الوزيران نتائج الاجتماعات التي استضافتها المملكة يوم السبت الموافق ١٩ تموز ٢٠٢٥، وشملت محادثات أردنية -سورية بين وزيري خارجية البلدين الشقيقين، ومحادثات ثلاثية مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك، والتي اتفقوا خلالها على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.