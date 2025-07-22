إنطلاق أعمال ملتقى التعليم العالي التركي الأردني في أنقرة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وطنا اليوم:انطلق في أنقرة اليوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025 ملتقى التعليم العالي التركي الأردني ، والذي قام بتنظيمه مجلس التعليم العالي التركي بالتعاون والتنسيق مع كل من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وهيئة تنشيط السياحة، حيث يشارك الأردن في هذا الملتقى بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، ويضم في عضويته كل من رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية، ومسؤولي الوزارة، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، وذلك بحضور كل من السفير الأردني في أنقرة السيد حازم الخطيب، والمستشار الثقافي الأردني في السفارة الأردنية في أنقرة السيدة رناد نوفل

وقد التقى الوفد الأردني برئاسة محافظة رئيس مجلس التعليم العالي التركي الأستاذ الدكتور إيرول اوزفار، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس التعليم العالي التركي، وعدد من رؤساء الجامعات التركية، ومسؤولين في مجلس التعليم العالي التركي عن العلاقات الدولية، وبرنامج المنح التركية، وفي بداية اللقاء رحب الدكتور اوزفار بالوزير محافظة والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني تركيا ، ومؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجمهورية التركية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأن هذه العلاقات لابد من البناء عليها واستثمارها لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك من خلال رؤية وإرادة مشتركة من الجانبين تعتمد على إطلاق مشاريع في مجالات تواكب التطورات السريعة التي يشهدها العصر مثل الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والهندسة الطبية، وبدوره عبر الدكتور محافظة عن عميق شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكداً أيضاً على أن الأردن وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وثقافية ودينية عميقة، موضحاً حرص الجانبين الأردني والتركي على تقوية هذه العلاقات وتطويرها من خلال العلاقات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا بأن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح الباب لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تم خلال الملتقى مناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانبين، إضافةً إلى تقديم عروض خاصة عن قطاع التعليم العالي الأردني، وقطاع التعليم العالي التركي، وعروض متعلقة بالجامعات الأردنية والجامعات التركية المشاركة في الملتقى، وسيتاح المجال خلال الملتقى للجامعات التركية والأردنية للتشبيك فيما بينها واستعراض البرامج الخاصة التي أعدتها الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة الأتراك الراغبين بدراسة اللغة العربية.

كما تم خلال اليوم الأول للملتقى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، ومجلس التعليم العالي في جمهورية تركيا، وتهدف هذه المذكرة إلى وضع الإطار المؤسسي للطرفين من أجل تنظيم التبادل الأكاديمي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي لكلا الطرفين، ووفقاً لهذه المذكرة فإنه يجوز للطرفين، في إطار تشريعاتهما ولوائحهما، إرسال وقبول طلاب المرحلة الجامعية الأولى، ومرحلة الدراسات العليا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي التابعة لهما بموجب آليات يتفق عليها الطرفان، كما نصت المذكرة على أن يدعم الطرفان التنقل التعليمي والتدريبي للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مؤسسات التعليم العالي في البلدين في إطار برامج محددة ومشاركتهم في برامج بحثية قصيرة الأجل، وتبادل المواد التعليمية، وتنظيم حلقات عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية مشتركة، وزيارات متبادلة للجامعات، وغير ذلك من أنماط التعاون التي قد يتفق عليها الطرفان.

وسيقوم الوفد الأردني خلال أيام انعقاد الملتقى بزيارة عدد من الجامعات التركية خاصة التقنية منها، والمراكز العلمية والبحثية بهدف الإطلاع على التجربة التركية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وقد شارك في الوفد الأردني كل من: أ.د ظافر الصرايره رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية هم: أ.د نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، أ.د سلامة النعيمات رئيس جامعة مؤتة، أ.د خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية، أ.د أسامة نصير رئيس جامعة آل البيت، أ.د أحمد العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أ.د عاطف الخرابشة رئيس جامعة الحسين بن طلال، أ.د علاء الدين الحلحولي رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، أ.د اسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية، إضافةً إلى عدد آخر من المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هم السيد شادي مساعدة مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، ومن هيئة تنشيط السياحة السيد عبدالله كريشان رئيس وحدة السياحة التعليمية