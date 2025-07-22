الطاقة: مراجعة إجراءات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، مع شركاء القطاع سبل تحفيز الاستثمار وتطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية في شمال المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في مقر الهيئة بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، والمدير العام لشركة كهرباء محافظة إربد بشار التميمي، وعدد من المستثمرين في شحن المركبات الكهربائية والمعنيين في الهيئة.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، أكد السعايدة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الشريكة، ماضية في مراجعة إجراءات ترخيص محطات الشحن، وتطوير آليات الربط مع الشبكة الكهربائية، بما يعزز كفاءة الخدمة ويواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية ويسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، وستعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أشار الشوحة، الى أهمية تحسين آليات العمل لدعم أصحاب المحطات القائمة والمستثمرين الجدد، وتوفير بيئة مشجعة للتوسع في إنشاء محطات الشحن، فيما أكد التميمي، استمرار التعاون لتقديم التسهيلات الفنية اللازمة وتذليل العقبات.

وأعرب السعايدة عن تقديره للتعاون البنّاء مع غرفة تجارة إربد وشركة كهرباء محافظة إربد، مؤكداً أن تطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية يتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية لضمان نموه واستدامته.

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة مدراء مديريات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنفط ومشتقاته، والضابطة العدلية، والرقابة الداخلية، والشؤون المالية والإدارية، وعدد من موظفي وموظفات الهيئة المختصين.