المومني: 70 مليون دينار سيتم إنفاقها على مشاريع المياه في جرش

وطنا اليوم: قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إنه تم رصد مبلغ 70 مليون دينار لإنفاقها على مشاريع مائية مختلفة في محافظة جرش.

وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة جرش، إلى أنه ستتضاعف أعداد الصهاريج التي تزود سكان محافظة جرش في المياه، كما ستزيد كمية الضخ من منطقة أم اللولو لجرش بمعدل 200 متر مكعب للمحافظة بحسب توجيهات رئيس الوزراء.

وأكد المومني أن خلال أول شهرين من العام المقبل سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة لمستشفى جرش الحكومي.

ولفت المومني إلى أن الهدف من جلسات مجلس الوزراء في المحافظات هو تقديم الرؤية التنموية الشاملة للمحافظة على مختلف القطاعات الموجودة.

وأوضح أن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات هو جزء من العمل التشاركي المستمر للحكومة والاشتباك مع الميدان والاستماع من الجهات المختلفة ميدانيا وهذا يتكامل مع الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء جعفر حسان إلى مختلف الألوية والمحافظات والأقضية.

وبين المومني أن جلسة الحكومة التي عقدت اليوم تعتبر الأولى لمجلس الوزراء في المحافظات بعد وجود اللجان المؤقتة للبلديات.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة على عمل البلديات وأنها النواة الأساسية للتنمية ودورها التنموي.

وأضاف المومني، خلال الجلسة تم مناقشة المدينة السياحية البيئية في جرش وهي بإدارة جمعية حماية الطبيعة وسيكون فيها مركز مؤتمرات وفندق، ويتوقع أن يرتادها 3200 زائر سنويا في محافظة جرش.

كما المومني، إن 13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

فيما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية خلال الربع الأول، 17 مستثمرًا، بحجم الاستثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت نحو 600 فرصة عمل أردني.

قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، مشيرا إلى أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين لزيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني.

وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفع من الحركة في سوق عمّان المالي.

وقال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الوزراء جعفر حسان أكد على موقف الأردن اتجاه سوريا الداعم لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وأشار ، إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن موقف الأردن المساند والفاعل في الأزمات الأخيرة التي حدثت في سوريا وأن الأردن ساعد بشكل أساسي بترسيخ كمعادلة الأمن والاستقرار في جنوب سوريا ومحافظة السويداء.

وأكد المومني أن موقف الأردن الاستراتيجي معروف وهو أن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وعافيتها الاقتصادية والسياسية مصلحة عليا للدولة الأردنية.

وتابع المومني، “كلما استطاعت سوريا إبقاء مشاكلها داخل حدودها كلما كان هذا يصب في صالح أمن الحدود الأردنية السورية”.

وبين المومني أن الأردن يواصل دوره الدبلوماسي في دعم سوريا الشقيقة، انطلاقاً من موقف ثابت يقوم على احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وأن الحكومة تعمل على توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

وأكد أن الموقف الأردني ثابت تجاه غزة، وأن الأولوية اليوم إيصال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ المدنيين، ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم في وجه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ولفت المومني إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وقف الهجمات الوحشية على أهالي قطاع غزة، وحقهم الطبيعي بالحياة الكريمة، وضرورة وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

وشدد المومني على أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة