68.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 68.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.40 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.60 دينار و 61 دينارا و46.30 دينار على التوالي