جرش تتزين لاستقبال مهرجان الثقافة والفنون بجهود بلدية متكاملة

وطنا اليوم:أنهت بلدية جرش الكبرى استعداداتها الفنية واللوجستية لاستقبال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2025، من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الرامية إلى تهيئة البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للزوار والمشاركين.

وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، إن البلدية استكملت تجهيزاتها لاستقبال الحدث الثقافي الكبير، من خلال تركيب خيم استقبال الضيوف، وإنارة الساحة الرئيسية، وتنظيف وتأهيل شارع الأعمدة والمناطق المجاورة، إلى جانب تجهيز عربات لعرض المنتجات التراثية والحرفية للسيدات.

وأكد بني ياسين أن هذه التحضيرات تعكس حرص البلدية على إظهار مدينة جرش بأبهى صورة، بما يعكس مكانتها الثقافية والتاريخية، ويسهم في تعزيز السياحة الداخلية والترويج للمنتج الثقافي المحلي.

وأشار إلى أن جميع أقسام ودوائر البلدية، بما في ذلك الكهرباء، والحدادة، والخدمات، والصحة، والبيئة، والإعلام، والطرق، والحدائق، عملت على مدار أكثر من عشرة أيام لتوفير أعلى معايير التنظيم والسلامة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضمان نجاح فعاليات المهرجان