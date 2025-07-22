بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

جرش تتزين لاستقبال مهرجان الثقافة والفنون بجهود بلدية متكاملة

36 ثانية ago
جرش تتزين لاستقبال مهرجان الثقافة والفنون بجهود بلدية متكاملة

وطنا اليوم:أنهت بلدية جرش الكبرى استعداداتها الفنية واللوجستية لاستقبال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2025، من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الرامية إلى تهيئة البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للزوار والمشاركين.
وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، إن البلدية استكملت تجهيزاتها لاستقبال الحدث الثقافي الكبير، من خلال تركيب خيم استقبال الضيوف، وإنارة الساحة الرئيسية، وتنظيف وتأهيل شارع الأعمدة والمناطق المجاورة، إلى جانب تجهيز عربات لعرض المنتجات التراثية والحرفية للسيدات.
وأكد بني ياسين أن هذه التحضيرات تعكس حرص البلدية على إظهار مدينة جرش بأبهى صورة، بما يعكس مكانتها الثقافية والتاريخية، ويسهم في تعزيز السياحة الداخلية والترويج للمنتج الثقافي المحلي.
وأشار إلى أن جميع أقسام ودوائر البلدية، بما في ذلك الكهرباء، والحدادة، والخدمات، والصحة، والبيئة، والإعلام، والطرق، والحدائق، عملت على مدار أكثر من عشرة أيام لتوفير أعلى معايير التنظيم والسلامة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضمان نجاح فعاليات المهرجان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:15

رئيس الوزراء: علاقات ممتازة مع سوريا ودور أردني محوري في استقرار الإقليم

12:10

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة البنغالية إلى 27 قتيلا

12:04

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

11:56

الزيود والزعارير نسايب

11:50

الأردن وسوريا يعززان التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والتحول الرقمي

11:46

سيارة تخترق منزلا بألمانيا وتستقر بالطابق الأول

11:39

إيران: 18 محافظة تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب موجة حر شديدة

11:29

باكستان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 221 قتيلاً منذ بدء موسم الأمطار

11:23

انا ” تبع” مهرجان جرش

11:17

لماذا احتلال الجزر الاماراتية حلال ؟ لماذا احتلال لواء الاسكندرون حلال؟ لماذا احتلال عربستان حلال؟ فذكر… إن الذكرى تنفع المؤمنين

11:15

الأردن يستورد 861 ألف جهاز خلوي بـ79 مليون دينار خلال النصف الأول

11:09

حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة

وفيات
وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة الله