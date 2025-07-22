رئيس الوزراء: علاقات ممتازة مع سوريا ودور أردني محوري في استقرار الإقليم

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان اليوم في تصريحات من محافظة جرش، أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورًا نوعيًا، واصفًا إياها بـ”الممتازة”، مشيرًا إلى وجود تواصل وتعاون متقدم في مختلف القطاعات، ومشاورات إيجابية تعكس تفاؤلًا متزايدًا بشأن المستقبل القريب.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأردن لعب دورًا محوريًا في سوريا خلال الأيام الماضية، انطلاقًا من موقفه الثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وأكد أن هدف الأردن هو أن “تنهض سوريا وتكون قوية ومستقرة ومزدهرة وموحَّدة”.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن التحديات في المنطقة “غير سهلة”، وسط “تحولات جذرية واضحة للجميع”، مؤكدًا أن “مستقبل الأردن مرتبط بمستقبل الجوار العربي، ومصيرنا واحد”.

كما شدد على استمرار الجهود الإنسانية الأردنية تجاه غزة، رغم التعقيدات السياسية واللوجستية، موضحًا أن الأردن لم يتوقف يومًا عن إيصال المساعدات الإنسانية، ويواصل العمل من أجل تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وقال: لا يوجد شيء أهم من تثبيت الفلسطينيين على أرضهم حتى نستطيع بالتعاون مع المجتمع الدولي مواصلة الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وإحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة.

مضيفا بأن الأردن يأمل أن تنتهي المأساة والوحشية الإسرائيلية في غزة خلال الأيام القادمة، وهدفنا الأول إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ شعب غزة من هذه الوحشية، وتثبيت أهل فلسطين على أرضهم.

وحول التطورات في الجنوب السوري، قال رئيس الوزراء إن الأوضاع على الحدود في السويداء تسير نحو الاستقرار، مشيرًا إلى دور دبلوماسي أردني فاعل ساهم في احتواء الأزمة، معربًا عن أمله بأن تفتح هذه المرحلة المجال لمزيد من التعاون والتكامل الإقليمي.

الى ذلك استعراض حسان محاور التحديث التي تعمل عليها الحكومة، مشددًا على أن التعليم والصحة والإدارة العامة تقف على رأس الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

وأكد حسان أن الجامعات الأردنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أردني، مشيرًا إلى أن تميز خريجيها في مختلف المجالات يعكس جودة التعليم العالي الوطني وقدرته على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وفي إطار دعم الكوادر التعليمية، أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء نادٍ للمعلمين في محافظة جرش بمواصفات عالية، ليقدم خدمات متكاملة للمعلمين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا التوجه سيشمل تفعيل وتطوير أندية المعلمين في جميع محافظات المملكة.

وأضاف أن الحكومة تضع تدريب المعلمين وتوفير الإمكانات اللازمة لهم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن قرارات عديدة اتُخذت منذ بدء عمل الحكومة لتعزيز هذا التوجه، وسيتم التوسع في برامج التدريب والتنفيذ الفعلي لها بأسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أيضًا عن تمويل مباشر لتحسين 100 مدرسة في مختلف المحافظات، إضافة إلى شمول أكثر من 4.1 مليون مواطن بتأمين طبي مباشر مع مركز الحسين للسرطان، ضمن خطوات توسعية للوصول إلى مظلة تأمين صحي شامل.

وأكد أن الحكومة تعمل على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات وتعزيز الكفاءة والمساءلة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين وتعزيز الإنتاجية في القطاع العام.