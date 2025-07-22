ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة البنغالية إلى 27 قتيلا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة حادث تحطم طائرة مقاتلة بنغالية في مدرسة بالعاصمة دكا الى 27 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء البنغلاديشية الوطنية، قال المساعد الخاص لكبير مستشاري وزارة الصحة ورعاية الأسرة سيد الرحمن، إنه “حتى الآن الحصيلة هي 27 قتيلا، بينهم 25 طفلا وطيار واحد”.

وأشار مسؤول في إدارة الإطفاء ببنغلادش، إلى أن الأشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في مجمع تعليمي يضم كلية ومدرسة بالعاصمة داكا، يوم أمس الاثنين.

يذكر ان هذا الحادث جاء بعد أكثر من شهر من تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية “إير إنديا” فوق نزل كلية طبية في مدينة أحمد أباد الهندية المجاورة، ما أسفر عن مقتل 241 شخصا من أصل 242 راكبا على متنها و 19 شخصا على الأرض في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 أعوام.