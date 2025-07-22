الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى مساء يوم الأحد 3 آب المقبل، بنسب تتراوح بين 6 -35 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، مؤكدا أن هذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.

ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.

وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم “متجر المؤسسة المدنية”.

وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وقال إن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

وأوضح الجراح، أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على الفيسبوك، التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق والموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo