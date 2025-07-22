الأردن وسوريا يعززان التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والتحول الرقمي

وطنا اليوم:استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، وفداً سورياً برئاسة مدير عام التأمينات الاجتماعية السورية، حسن الخطيب، يرافقه فريق فني من منظمة العمل الدولية، بهدف الاطلاع على تجربة الأردن في مجالات الحماية الاجتماعية، التأمينات، والخدمات الرقمية.

وأكد الخلايلة على استعداد المؤسسة لتسخير كافة الإمكانيات الفنية والتأمينية لدعم الأشقاء السوريين، بما يعزز التكامل في أنظمة الحماية الاجتماعية بين البلدين، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع منظمة العمل الدولية. من جانبه، أثنى الخطيب على التجربة الأردنية ووصفها بالرائدة، مؤكداً تطلع سوريا للاستفادة منها، لا سيما في مجالات التشريعات والتطوير الرقمي.

كما قدمت مؤسسة الضمان عرضاً تفصيلياً حول تطورها التشريعي، وخدماتها الإلكترونية، وخطتها الاستراتيجية، بينما أكدت منظمة العمل الدولية أهمية استمرار الشراكة في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية العربية.

من جهته، أشاد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية، حسن الخطيب، بالتجربة الأردنية في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، واصفاً إياها بـ”الرائدة” و”المستحقة للتقدير”، لما تتضمنه من رؤى وآليات تنفيذية تعزز حياة المؤمن عليهم وتدعم استدامة النظام التأميني.

وأكد الخطيب أن سوريا تتابع التجربة الأردنية باهتمام بالغ، معبراً عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتعاون الصادق من جانب المؤسسة الأردنية، ومؤكداً أهمية توسيع أطر التعاون لتشمل بناء القدرات، تطوير التشريعات، وتحديث نظم المعلومات، بما يرسخ تبادل الخبرات ويعزز التكامل في أنظمة الحماية الاجتماعية بين البلدين.

بدورها شاركت منظمة العمل الدولية عبر فريق فني، حيث أكدت دعم المنظمة المتواصل لمؤسسات التأمينات الاجتماعية في المنطقة.

وثمنت المنظمة الدور “الحيوي” لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية في نقل المعرفة والخبرات إلى المؤسسات العربية، مشيرة إلى أن المنظمة ترتبط بشراكة استراتيجية مع المؤسسة الأردنية تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجالات مثل الدراسات الإكتوارية، تطوير البرامج، وتحسين أنظمة الحماية، بما في ذلك برنامج استدامة ++

وأوضحت أن الوفد السوري سيقوم بجولات ميدانية في إدارات الضمان الرقمي وتكنولوجيا ونظم المعلومات للاطلاع على الخبرات والإجراءات الأردنية في المجالين التأميني والرقمي.