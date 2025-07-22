حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء إن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل في هذه القطاعات قدر الإمكان، وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة.

وأكد حسان أن رئاسة الوزراء ستقوم بعقد ورشات عمل مكثّفة مع المعنيين في كل القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل.