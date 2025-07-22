بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة

55 ثانية ago
حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء إن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل في هذه القطاعات قدر الإمكان، وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة.
وأكد حسان أن رئاسة الوزراء ستقوم بعقد ورشات عمل مكثّفة مع المعنيين في كل القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:03

الزراعة: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا

10:53

رئيس الوزراء من جرش: نهج الجلسات الميدانية يعزز كفاءة التخطيط والإنفاق

10:49

وفاة طفلين شمال وجنوب قطاع غزة بسبب سوء التغذية والمجاعة

10:44

قصة ديون وحمير .. افضل درس في علم الاقتصاد

10:23

ابو حمور : تل ابيب تحكم سيطرتها على مياه جنوب سوريا و على الأردن التحرك

10:15

أوروبا تواجه أزمة نقص السكان والمهاجرون هم الحل

10:06

عمال الملك تشارلز يشتكون من مطالبه الكثيرة وتدني الرواتب

09:59

11 مليون راكب للباص السريع في 6 أشهر

09:54

اجتماعات هامة في عمان بحضور مجموعة من المسؤولين العرب والدوليين بقطاع النقل البري

09:52

إعادة انتخاب المهندس عدنان السواعير أمينا عاما للحزب المدني الديمقراطي

09:50

بكفالة حكومية.. طرح سندات لـ الكهرباء الوطنية بـقيمة 50 مليون دينار

09:45

مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في جرش

وفيات
وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة الله