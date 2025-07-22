الزراعة: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أنه تم وقف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من الجمهورية العربية السورية، وذلك اعتبارًا من بداية شهر تموز الحالي، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم المربين الأردنيين.

وأوضح الحنيفات أن القرار يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق المحلي، خاصة في ظل وفرة الإنتاج الوطني من الأغنام خلال هذه الفترة.

وأضاف أن وقف الاستيراد مؤقت، ويهدف إلى إتاحة المجال لتسويق المنتج المحلي وامتصاص الفائض في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على أسعار البيع لصالح المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق المحلي، وتعمل على اتخاذ إجراءات مرنة ومدروسة لضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتوازن العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على دعم سلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن رؤية متكاملة تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

وشدد الحنيفات على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات إضافية تصب في مصلحة المربي المحلي، مع الالتزام التام بالمعايير الصحية والبيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية، داعيًا جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون في تنفيذ القرار بما يخدم الصالح العام.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة، ضمن إطار الخطط والسياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات الريفية ومربي الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات.