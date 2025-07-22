رئيس الوزراء من جرش: نهج الجلسات الميدانية يعزز كفاءة التخطيط والإنفاق

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء، إن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نهج أسسته الحكومة، وهو ضرورة لبلورة الحكومة مع الإدارات المحلية والهيئات المنتخبة في المحافظات برامج تنموية تعالج من خلالها التحديات والأولويات الأساسية، وتتمكن من العمل ضمن خطة واحدة، لضمان كفاءة التنفيذ والإنفاق.

وقال حسان إن مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن الذي تعمل الحكومة بكل قدراتها ووسائلها على دعمه وتعزيزه رغم الظروف الإقليمية المحيطة، والفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم للقطاع السياحي في الدول.

وأشار حسان إلى أنه خلال الفترة الماضية احتفل الأردن بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العلم وعيد الاستقلال وبتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وأضاف، “سنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا وبشعبنا وبلدنا وبحضارتنا وبقوتنا وبمنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا وبعروبتنا وبأردنيتنا”.