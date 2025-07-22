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ابو حمور : تل ابيب تحكم سيطرتها على مياه جنوب سوريا و على الأردن التحرك

16 ثانية ago
ابو حمور : تل ابيب تحكم سيطرتها على مياه جنوب سوريا و على الأردن التحرك

وطنا اليوم:أكد امين عام سلطة واد الأردن الأسبق سعد ابو حمور ان (اسرائيل) احكمت سيطرتها على مياه جنوب سوريا، محذرًا من أن يكن الأردن في مرمى الخطر في ملف المياه، واضاف قائلًا، بضوء الأحداث الدائرة فيي مناطق الجنوب الغربي السوري من تحكم اسرائيلي في جغرافيا واسعة من هذه المنطقة المحيطة والتي تعتبر الشريان والروافد الرئيسية لنهر اليرموك.
والذي يعتبر الرافد الرئيسي لسد الوحدة الذي يغذي العاصمة الأردنية عمان ومحافظات الشمال بمياه الشرب من خلال محطات المعالجة محطة زي في محافظة البلقاء ومحطة وادي العرب في الغور الشمالي ويوفر المياه للمناطق الزراعية في شمال وادي الأردن ومع سيطرة اسرائيل على روافد نهر اليرموك خصوصا من جهة وادي الرقاد وسدود جنوب القنيطرة باتت الأردن مهددة بخسارة مورد مائي استراتيجي قد يعمق من ازمتها المائية ويقوض الاستقرار الداخلي.
واضاف، هذا الخلل في التوازن المائي والذي باتت تفرضه اسرائيل سيعمل على تحويل الجنوب السوري إلى ساحة تحكم اقليمي لا تقف تداعياته عند الحدود.
وشدد، رغم التوغل الاسرائيلي لا تزال بعض الموارد المائية تحت سيطرة الدولة السورية او المجتمعات المحلية، مثل نبع المزيريب وهو ينبوع كبير في ريف درعا الغربي ينبع من باطن الارض ويغذي بحيرة مزريب وتستخدم للشرب والري وتغطي حوالي 5% من احتياجات الجنوب الغربي السوري ،وسد الأشعري وهو خزان ترابي يستقبل مياه الشتاء ويقع قرب قرية الأشعري في درعا ويستخدم للري ويشكل ما نسبته حوالي 2.5% من احتياجات الزراعة بالإضافة إلى الآبار الجوفية في السويداء والتي تغذي شبكات مياه الشرب في قرى الجبل وتغذي بشكل متقطع نحو 4% من أحتياجات الجنوب، إضافة إلى مجرى نهر اليرموك الأعلى وهذا الجزء لازال تحت سيطرة الدولة السورية ويشكل نحو 3% من تدفقات النهر الإجمالية.
ونوه أن هذه الموارد لا تشكل سوى اقل من ربع المخزون المائي لمناطق الجنوب السوري وهي مهددة بالجفاف او بالضم نظرا لقربها من مناطق التوغل الاسرائيلي او ضعف الحماية الرسمية.


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