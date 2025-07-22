عمال الملك تشارلز يشتكون من مطالبه الكثيرة وتدني الرواتب

وطنا اليوم:شهد قصر هايغروف، المنزل الريفي المفضل للملك البريطاني تشارلز الثالث، موجة استقالات غير مسبوقة في صفوف عمال الحدائق، على خلفية شكاوى من بيئة العمل وتدني الأجور والمهمات المتزايدة التي يفرضها الملك شخصياً.

وبحسب ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” فإن 11 من أصل 12 بستانياً بدوام كامل في القصر قدّموا استقالاتهم العام الماضي، بينما قدّم موظفان آخران استقالتهما هذا العام، في مؤشر على أزمة متصاعدة.

وأبدى الموظفون شعوراً متزايداً بالإحباط من مطالب الملك تشارلز المتزايدة للاعتناء بحدائق القصر الممتد على مساحة 15 فداناً، في ظل نقص الموارد وتدني الرواتب.

وبحسب التقرير فقد أظهر الملك تشارلز انزعاجه من أحد الموظفين وقال “لا تضعوا هذا الرجل أمامي مجدداً”، وذلك بعد فشله في اجتياز فترة التجربة وقصور معرفته بنوع معين من الزهور.

شكاوى مستمرة

ويكشف التقرير عن أن الملك تشارلز الشغوف بالطبيعة يوزع تعليمات مفصلة خلال جولته الصباحية في أرجاء القصر ويتوقع تنفيذها قبل عودته التالية، كما يرسل الملك ملاحظات مكتوبة بالحبر الأحمر الكثيف تتسم بـ “الدقة الشديدة والنبرة العاطفية”، وأحياناً تشمل تصويبات لغوية، كما يُطلب من الموظفين، بحسب الشكاوى، إرسال تحديثات على رسائل مكتوبة بأسلوب مفترض أن يكون رسمياً، تكون خالية من العبارات مثل نداء “جلالتكم”، وهو ما يراه الملك غير لائق.

وفي أواخر عام 2023 أوضح أحد البستانيين أن بعض العاملين تعرضوا لإصابات جسدية أثناء محاولتهم مجاراة وتيرة العمل، مشيراً إلى أن الروح المعنوية كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذكرت إحدى الشكاوى أنه “لا يوجد من يدير توقعات جلالة الملك، وأعلم أنه لا يسمح لي بالقول إننا نعاني نقصاً في الموظفين”.