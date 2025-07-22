اجتماعات هامة في عمان بحضور مجموعة من المسؤولين العرب والدوليين بقطاع النقل البري

وطنا اليوم:شهدت العاصمة الأردنية عمان اجتماعًا موسعًا في مقر الاتحاد العربي للنقل البري برئاسة الدكتور بهجت أبو النصر الوزير المفوض رئيس لجنة النقل والسياحة في الجامعة العربية والسيد رامي قاروط رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل (IRU) إلى جانب الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري الوزير السابق مالك حداد.

كما شارك في هذه الاجتماعات نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري الدكتور خالد اللحام وعضو مجلس الإدارة المهندس رياض الخرابشة اللذين ساهموا بدور فعال في إنجاح اللقاءات .

وقد تناولت الاجتماعات عدة محاور رئيسية أبرزها الاتفاقيات العربية مع الاتحاد الدولي للنقل في مجال نقل المواد الخطرة إضافة إلى برامج التدريب لنيل شهادة الجدارة المهنية المعتمدة من الاتحاد الدولي وذلك بهدف تعزيز معايير السلامة والاحترافية في قطاع النقل البري العربي.

كما تمت مناقشة اعتماد التطبيق الخاص بالاتحاد العربي للنقل البري ليصبح تطبيقاً الكترونياً معتمداً لدى قطاع النقل العربي وخصوصاً في تفعيل دفتر المرور العربي الكترونياً من خلال هذا التطبيق .

كما شملت فعاليات الوفد زيارة معالي وزير النقل الأردنية المهندسة وسام التهتموني حيث تم اطلاعها على فحوى الاجتماعات وبدورها أثنت معاليها على جهود الاتحاد العربي للنقل البري في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام كما شرحت الوزيرة جهود الأردن في مجال النقل البري خصوصا بعد مرور ثلاث سنوات على برنامج التحديث الاقتصادي وأثر هذا القطاع في تحسين جودة الحياة للمواطنين وكذلك دور الأردن الهام في تطوير البنية التحتية لإعادة مرور البضائع من خلال الأردن وسوريا إلى أوروبا الأمر الذي سينعكس ايجاباً على عودة التبادل التجاري ما بين الوطن العربي وأوروبا .

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي زار الوفد أيضًا نادي السيارات الملكي الأردني، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع مديره العام الأستاذ خلدون علاوي بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد وليد صالح زكي ورئيس الدائرة الفنية مازن نور الدين وتم النقاش حول إمكانية اعتماد نادي السيارات الملكي ليكون مركزًا تدريبيًا إقليميًا معتمدًا لتأهيل كوادر النقل البري العربي والثناء على سعي النادي في تطوير المركز التدريبي ليصبح أكاديمية عربية للتدريب في مجال النقل والسلامة المرورية .

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الاتحاد العربي للنقل البري المستمرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ووضع الأطر المناسبة لتنظيم قطاع النقل البري بما يحقق التكامل والتنمية المستدامة في المنطقة العربية .