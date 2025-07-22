مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في جرش

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، جلسته العاشرة من محافظة جرش، استمرارًا لنهج الحكومة في تكريس العمل الميداني، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إن هذه الجلسات تأتي متابعةً لأولويات التنمية والخدمات وتعزيزًا للتواصل مع الهيئات المحلية المختلفة.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قد أعلن سابقا انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية التاسعة الشهر الماضي في محافظة البلقاء.