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ترامب يهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية مرة أخرى

22 ثانية ago
ترامب يهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية مرة أخرى

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ستعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا.
وجاء تهديد ترامب في منشور عبر شبكة “تروث سوشيال” تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية إن بلاده لن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها برنامجها النووي جراء الضربات الأميركية التي استهدفته في يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف الوزير الإيراني أن برنامج بلاده النووي يستعصي على التدمير، وأن طهران مستعدة لانخراط دبلوماسي غير مباشر مع واشنطن.
وكان الرئيس الأميركي أكد مرارا أن الضربات دمرت تماما المنشآت النووية الإيرانية.
وتناقض تصريحات ترامب تقييمات استخبارية أميركية بأن تلك الضربات ربما أخرت البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر لكنها لم تقض عليه.


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