رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية بعمان

وطنا اليوم – التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية بعمان محمد بن حسن مونس.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الصفدي، أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك بما يخدم صالح البلدين والشعبين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة الراسخة بين الاردن والسعودية ، وإدامة التنسيق والتشاور البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفع بكل الجهود لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات العاجلة للقطاع.

من جهته، اكد مونس، عمق العلاقات الأخوية، بفضل حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة لكلا البلدين، مشيراً إلى أنها علاقات تعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون الإيجابي بين الدول العربية.