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مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي كتاو والمجالي

دقيقتان ago
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي كتاو والمجالي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى آل كتاو بوفاة حليمة ايدمر بينو زوجة النائب محمد فخري كتاو.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل كتاو وبينو، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم خلف فضل سالم المجالي، وعموم عشيرة المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.


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