استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت الحملة الاردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، استمرار تشغيل مخابزها الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة وتفشي المجاعة ونقص الإمدادات الغذائية وعدم توفرها في الأسواق.

وقالت الحملة الأردنية إن لديها مخزونا من الطحين يكفي لتشغيل مخابزها الأردنية لنهاية الشهر الحالي بمعدل 500 ربطة يومياً لكل مخبز شمالا وجنوبا.

وأكدت على أنها ستقوم باستهداف مناطق النزوح الأكثر اكتظاظا في أعداد النازحين والمستشفيات التي تشهد حالات سوء التغذية والجفاف وحالات الإعياء والتعب جراء نقص التغذية.

وشددت الحملة الأردنية على أن الأولوية القصوى في هذه الظروف تكثيف المساعدات الغذائية في كل المناطق المتاحة، مؤكدةً اغتنام الفرص المتاحة للعمل. امتثالا للتوجيهات بضرورة دعم صمود الأهل في قطاع غزة.