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الخارجية : جميع الأردنيين المُقيمين والموجودين في كوريا الجنوبية بخير

ساعتين ago
الخارجية : جميع الأردنيين المُقيمين والموجودين في كوريا الجنوبية بخير

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، أن المواطنين الأردنيين المُقيمين والموجودين في جمهورية كوريا الجنوبية جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم.
ودعت الوزارة في بيان لها، الأردنيين الموجودين في منطقة الفيضانات إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الكورية.
وأعربت عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية، بضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين، وإجلاء آلاف الأشخاص.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا النجاة للمفقودين.


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