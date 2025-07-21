بريطانيا وأكثر من 20 دولة يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة فورا

وطنا اليوم:دعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الاثنين، إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، مؤكدة أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية “خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى في بيان مشترك “نحن الموقعين أدناه، نبعث معا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن”.

وأضافوا: “نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها”.

وأدانوا إيصال المساعدات بـ”التنقيط”، والقتل اللاإنساني للغزيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدة.

وأكدوا أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان من المساعدات الإنسانية الأساسية “أمر غير مقبول”، ويجب عليها الامتثال لالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية.

كما دعوا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الإنساني الدولي.

وأعربوا عن معارضتهم الشديدة لأي خطوات تهدف إلى تغيير جغرافي أو ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحين أن خطة الاستيطان (E1) التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، مما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم.

واستدركوا قائلين: في غضون ذلك، تسارعت وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينما تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. يجب أن يتوقف هذا.

وأردفوا: نحثّ الأطراف والمجتمع الدولي على التكاتف في جهد مشترك لإنهاء هذا الصراع المرير، من خلال وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم، لا جدوى من سفك المزيد من الدماء، ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق ذلك.

وأعربوا عن استعدادهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار الفوري، والمسار السياسي نحو الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.