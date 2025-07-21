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منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش

6 ساعات ago
منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش

وطنا اليوم:يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة والرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان ” مهرجان جرش .. الأصالة والاستمرارية ” عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.
ويتناول اللقاء الحديث عن فعاليات المهرجان الذي يجسد أهمية حقيقية تتجاوز الترفيه إلى تمكين المجتمعات اقتصادياً وسياحياً وتراثياً بما يخدم التنمية المستدامة، بالإضافة الى تناول تفاصيل برنامج المهرجان في فعالياته التي تعكس التنوع الثقافي والفني التي ستشهد أكثر من 450 فعالية بمشاركة أكثر من 34 دولة.
ودعت الوزارة الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء للحضور إلى مقرها قبل 20 دقيقة من موعد اللقاء وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.


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