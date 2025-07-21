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ترامب ينشر مقطع فيديو غريب يُظهر لحظة اعتقال أوباما وزجه في السجن

21 يوليو 2025
ترامب ينشر مقطع فيديو غريب يُظهر لحظة اعتقال أوباما وزجه في السجن

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته في موقع “توث سوشيال” مقطع فيديو مولد بالذكاء الصناعي، للرئيس الأسبق باراك أوباما وهو يتعرض للاعتقال على يد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويظهر أوباما في الفيديو الذي كان على أنغام نشيد حملة ترامب الانتخابية “YMCA”، وهو يرتدي بدلة برتقالية تمهيدا لسجنه.
وحمل الفيديو الذي شاركه ترامب على منصته، اسم المستخدم على منصة تيك توك @neo8171.
ويأتي نشر الفيديو، بالتزامن مع دعوات من قبل أنصار ترامب، لمقاضاة كبار مسؤولي أوباما، بعد تقرير أصدرته مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، يتهم أوباما بارتكاب “مؤامرة خيانة” في 2016 كانت تهدف إلى تقويض ترامب.
ورفعت غابارد السرية عن وثائق قالت إنها تعد دليلا على أن مسؤولي الاستخبارات في إدارة أوباما “فبركوا معلومات استخباراتية وسيّسوها لتمهيد الطريق” للتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن روسيا حول ترامب.
وانتقد الديمقراطيون بيان غابارد، الجمعة، باعتباره محاولة لإعادة كتابة التاريخ.
ويستحضر الفيديو الاجتماع الذي دار بين ترامب وأوباما في المكتب البيضاوي عام 2016، وفجأة يدخل عملاء مكتب التحقيقات ويعتقلون أوباما ويكبلونه بالأصفاد بعد طرحه أرضا.
وبعد ذلك ينتقل الفيديو إلى مشهد أوباما وهو بالسجن مرتديا البدلة البرتقالية.


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