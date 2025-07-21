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100 ألف شهادة رقمية لواقعات الحيوية منذ أيار الماضي

21 يوليو 2025
100 ألف شهادة رقمية لواقعات الحيوية منذ أيار الماضي

وطنا اليوم:أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث غازي الطيب، أن خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة في الأول من أيار الماضي عبر تطبيق “سند”، شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث تم إصدار 100 ألف شهادة رقمية حتى اليوم، للواقعات الحيوية المسجلة سابقا.
وأوضح الطيب ، اليوم الاثنين، أن الخدمة تمكن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا مثل: شهادات الولادة والزواج والطلاق والوفاة والقيد الفردي والقيد العائلي، حيث تصدر الشهادات بصيغة إلكترونية “PDF” وباللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد أن آلية الحصول على الشهادة تتم من خلال الدخول إلى تطبيق سند واختيار خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ثم خدمة الشهادات الإلكترونية، لافتا إلى أن الشهادات المصدرة تحتوي على رمز تحقق “QR Code”، يتيح للجهات المعنية التأكد من صحتها مباشرة.
وأشار الطيب الى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تحقيق التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث أصبحت متاحة من أي مكان وعلى مدار الساعة، وأيام الجمع والعطل الرسمية دون التقيد بساعات الدوام الرسمي، ما يسهم في تخفيف الضغط عن السفارات الأردنية والحد من الازدحام داخل الدائرة.
وأضاف، إن الشهادات الرقمية لا تستوجب أي رسوم إضافية وهي معتمدة لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة وتشكل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الحكومة في تحسين خدماتها وتجويد أدائها.


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