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الاحتلال يعتقل مدير مستشفى النجار جنوب غزة

21 يوليو 2025
الاحتلال يعتقل مدير مستشفى النجار جنوب غزة

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدير مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح، الدكتور مروان الهمص، من أمام المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة خاصة إسرائيلية نفذت عملية الاعتقال، وأطلقت النار على سيارة الإسعاف التي كانت ترافق الدكتور الهمص، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة، رغم الحماية التي يفترض أن توفرها الاتفاقيات الدولية للمراكز الطبية والعاملين فيها.


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