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وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات

21 يوليو 2025
وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين الوزير الاسبق عبدالرزاق طبيشات.
والطبيشات طبيب ورئيس بلدية اسبق وبرلماني ووزير أردني.
ولد في إربد ويحمل شهادة البكالوريوس طب من جامعة إسطنبول، وكان عضوا في مجلس النواب الثاني عشر والثالث عشر وعضوا مجلس الأعيان السابع والعشرون.

وعمل طبيبا برتبة نقيب في القوات المسلحة الاردنية

– 1979 رئيس لبلدية اربد

– 1991 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة

– 1991-1993 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة

– 1993-1997 نائب في مجلس الامة

– 1996-1997 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة

– 2001-2002 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة

– 2002-2003 وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة

– 2003 وزير الشؤون البلدية


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