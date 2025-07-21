سلاح الجو الملكي يشارك في معرض Air Tattoo الدولي في المملكة المتحدة

وطنا اليوم:شارك سلاح الجو الملكي في فعاليات المعرض الدولي للطيران (Air Tattoo)، والذي يُقام في قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 تموز الجاري، بمشاركة عدد كبير من أسلحة الجو من مختلف دول العالم.

وتأتي المشاركة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على تعزيز الحضور الأردني في الفعاليات الدولية المتخصصة في الطيران العسكري، وبما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه سلاح الجو الملكي على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الفعالية زار مندوب سمو الأمير فيصل، قائد سلاح الجو الملكي، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات منحة الطيران لذوي الاحتياجات الخاصة ( Flying scholarship for Disabled people)، والقى كلمة عن سموه وتخلل الحفل تقليد الأجنحة اذ قلد الأجنحة بحضور رئيس اركان سلاح الجو البريطاني.

وكان سلاح الجو الملكي قد فاز سابقاً ولمدة ثلاث مرات متتالية في جائزة العرض الثابت لطائرة C130 التي تُبرز التحديث والتطوير المستمر الذي يشهده القطاع الجوي الدفاعي في المملكة.

وتعد مشاركة سلاح الجو الملكي في معرض Air Tattoo فرصة للتبادل الفني والمعرفي مع كبرى القوات الجوية العالمية، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الطيران والدفاع الجوي، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك.

وسلم مندوب سمو الأمير فيصل الجائزة الفخرية للمعرض سيف الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، للفريق الفائز ( pc 9 ) من دولة سلوفاكيا.

يُشار إلى أن معرض Air Tattoo يعد من أكبر وأهم الفعاليات الجوية العسكرية في العالم، ويستقطب آلاف الزوار والمهتمين والخبراء في مجال الطيران والدفاع سنوياً