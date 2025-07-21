طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 تباشر أعمالها

وطنا اليوم:باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 أمس الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في إطار الجهود الأردنية المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، بدأت الطواقم الطبية عملها في استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية، بجهود طبية عالية، تعتز بوجودها على أرض القطاع، وتعمل بكل تميز وكفاءة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين”.

من جانبه، أوضح مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعاملت الطواقم مع أكثر من ألف حالة مرضية، ضمن عيادات متخصصة تغطي مختلف المجالات الطبية، وتعمل على مدار الساعة.

ويضم المستشفى عيادات متخصصة في الجلدية، والجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والوجه والفكين، والباطنية، والنسائية، بالإضافة إلى رعاية الأطفال الخدج، ووحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.

كما رافقت طواقم المستشفى (11) شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية، لرفد المستشفى بما يلزمه من تجهيزات لأداء مهامه، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأعرب أهالي القطاع عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على دعمها المتواصل ومواقفها الداعمة تجاه الشعب الفلسطيني