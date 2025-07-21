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إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة وكاتس يتوعد الحوثيين

21 يوليو 2025
إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة وكاتس يتوعد الحوثيين

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم اليوم الاثنين منشآت داخل ميناء الحديدة غربي اليمن بذريعة منع إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين.
وقال الجيش في بيان إنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية في ميناء الحديدة باليمن.
وأضاف أنه استهدف سفنا وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، وفق زعمه.
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل “تعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن”.
وتابع مهددا بأن مصير اليمن هو مصير إيران، متوعدا الحوثيين بدفع “ثمن باهظ لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”.
بدورها، أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة في البلاد.
ويوم الجمعة الماضي، هاجم الحوثيون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2” مطار بن غوريون في تل أبيب، في حين أكد الجيش الإسرائيلي حينها اعتراضه.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يشن الحوثيون تحت شعار “نصرة غزة” عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل التي شنت بدورها عشرات الهجمات على مواقع في الحديدة وصنعاء.


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