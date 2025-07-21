الصحة تؤكد : علاج الموظفين والمتقاعدين الحكوميين للحالات الطارئة في 31 مستشفى

وطنا اليوم:أكدت مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة عُلا مساعفة، أن ملحق اتفاقية معالجة موظفي القطاع العام، والمتقاعدين والمنتفعين من الدرجتين الثانية والثالثة لحالات المعالجات في أقسام الإسعاف والطوارئ يشمل 31 مستشفى.

وقالت صباح اليوم، إن الإتفاقية الموقعة منذ 3 سنوات تضمن للمريض تغطية تكاليف العلاجات للحالات الطارئة بنسبة 80 بالمئة، وذلك من خلال مخصصات صندوق التأمين الصحي، فيما يتحمل المريض نسبة 20 بالمئة المتبقية.

وأضافت أنه في حال كانت قيمة المعالجة الإجمالية أقل من 75 ديناراً، فإنه لا يوجد موافقة مسبقة من قبل الشركة التي تدير الموافقات، وعليه فإن الطبيب المُعالج يقوم باستقبال الحالة الطارئة في قسم الإسعاف والطوارىء، ومن ثم يُقيم ماهي الإجراءات المطلوبة، وفي حال كانت قيمتها أقل من 75 ديناراً فإنه سيبدأ بالعلاج، وفي حال كانت تكلفة الإجراءات أكثر من 75 ديناراً فإنه يحتاج إلى موافقة الشركة.

وفيما يتعلق بالأدوية، أكدت المساعفة أن قوائم الأدوية موجودة ومعتمدة لكل اختصاص، وهي موجودة في قسم الإسعاف والطوارئ، وبيّنت أنه – حتى لو كان لدى الصيدلية دواء بديل تجاري بإسم آخر – فإنه باستطاعة المريض دفع فرق السعر بين الدواء المعتمد وغير المعتمد.

يشار إلى ملاحق اتفاقيات التعاون تشمل مستشفيات (عاقلة، الأهلي، إربد التخصصي، الحرمين التخصصي، الاستقلال، الحنان، الجزيرة، الرويال، القدس، ماركا التخصصي، سارة التخصصي في محافظة المفرق، الخنساء، الحياة العام، دار السلام، الإسراء، راهبات الوردية في محافظة إربد، الشميساني، الايطالي في محافظة الكرك، عمان الجراحي، الإسلامي، التخصصي، الأردن، النجاح في محافظة إربد، إربد الإسلامي، لوزميلا، ابن النفيس في محافظة إربد، فيلادلفيا، الرشيد، الصفاء، جبل الزيتون في محافظة الزرقاء، الروم الكاثوليك، الايطالي عمان).