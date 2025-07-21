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حبس نائب كويتي سابق سنتين بتهمة شراء أصوات

21 يوليو 2025
حبس نائب كويتي سابق سنتين بتهمة شراء أصوات

وطنا اليوم:أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكمي «الاستئناف» و«الجنايات»، بحبس النائب السابق ماجد مساعد المطيري لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، في قضية شراء أصوات انتخابية بالدائرة الخامسة خلال انتخابات مجلس الأمة 2023.
كما قضت المحكمة بحبس متهمين آخرين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وبحبس متهم رابع لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب فرض غرامة بمبلغ 2000 دينار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إلى النائب السابق ماجد مساعد المطيري أنه اتفق خفية مع وسيطين لشراء أصوات ناخبين، وتسليم أحد المتهمين مبلغا ماليا لشراء أصوات لصالحه


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