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هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة تثير الفوضى في مطارات موسكو

21 يوليو 2025
هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة تثير الفوضى في مطارات موسكو

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام روسية، أن هجمات كبيرة شنتها أوكرانيا، الإثنين، بطائرات مسيرة على موسكو تسببت في حالة من الفوضى في المطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة.
وأوضحت المصادر، أن آلاف الركاب انتظروا في طوابير أو ناموا على الأرض بعد إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية أشخاصا ينامون على أرضية مطار شيريميتيفو، وهو المطار الأكثر ازدحاما في روسيا من حيث أعداد الركاب، وسط طوابير طويلة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت 117 طائرة مسيرة خلال الليل، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو، بعد إسقاط 172 طائرة مسيرة في اليوم السابق، منها 30 طائرة فوق منطقة موسكو.
وفرضت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) قيودا مؤقتة على الرحلات الجوية الليلية في المطارات الرئيسية بموسكو وهي شيريميتيفو، وفنوكوفو، ودوموديدوفو، وجوكوفسكي.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن عدة آلاف تقطعت بهم السبل في أقصى شرق روسيا بسبب إلغاء الرحلات الجوية في الجزء الأوروبي من روسيا، في حين تم تشغيل قطارات إضافية لإعادة الركاب إلى موسكو من مدينة سان بطرسبرغ بشمال روسيا.
ويبلغ عدد سكان موسكو والمنطقة المحيطة بها 21.5 مليون على الأقل، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز


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