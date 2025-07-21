مشروع سعودي ينزع 971 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وطنا اليوم:تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز 2025، من انتزاع (971) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(78) لغمًا مضادًا للدبابات، و(891) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في محافظة عدن من نزع (816) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع (3) ألغام مضادة للدبابات و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، و(3) ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، و (43) لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية خب الشغف بمحافظة الجوف.

وفي محافظة لحج نزع فريق “مسام” (19) ذخيرة غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية رغوان، و(7) ذخائر غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة بمديرية الوادي، و(27) لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية مأرب، ونزع لغمًا واحدًا للأفراد في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية موزع، ولغمين مضادين للدبابات و(9) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(24) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و(7) ذخائر غير منفجرة بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو إلى (3.701) لغم، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (506.437) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.